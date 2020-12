Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii unei comunitați din centrul Germaniei au moștenit in mod neașteptat proprietați și un portofoliu de acțiuni in valoare de 6,2 milioane de euro, dupa moartea unei vecine, relateaza CNN. Renate Wedel locuia comuna Waldsolms, formata din șase sate, din landul Hesse, impreuna cu soțul ei, Alfred…

- Aproximativ 3,5 milioane de locuitori din sud-estul Frantei au ramas fara televiziune si radio marti, in urma unui incendiu provocat in noaptea precedenta pe o platforma a Telediffusion de France (TDF), langa Marsilia, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. ''Este fara indoiala natura criminala…

- Sute de persoane au manifestat sâmbata în orasul Frankfurt pe Odra din estul Germaniei împotriva restrictiilor impuse în aceasta tara pentru stavilirea noului tip de coronavirus, informeaza agenția DPA, preluata de Agerpres.Protestatarii s-au adunat în acest oras…

- Bolide inseamna in argoul francez "mașina foarte rapida". Noul Bugatti este, insa un conceput construit pentru a fi condus exclusiv pe circuit, nu pe drumurile publice. Bugatti Bolide are sub capota o versiune modificata a motorului de 8 litri in 16 cilindri care se regaseste si pe modelul…

- Este vorba de un plan al NASA care va costa pana la 28 miliarde de dolari. Numai alunizorul, singur, va costa 16 miliarde de dolari. Congresul american va trebui sa deblocheze rapid o prima suma de 3,2 miliarde dolari pentru inceperea construirii alunizorului. Potrivit planului, un echipaj alcatuit…

- Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a declarat prin intermediul Agenției Telegrafice Belaruse, BelTA., ca Banca Mondiala și FMI i-au oferit o mita de aproape un miliard (940 milioane USD) sub forma „ajutorului financiar Covid”. In schimbul a 940 milioane de dolari SUA, Banca Mondiala și FMI au…

- Reprezentantii casei Sotheby's au anuntat joi ca diamantul de 102,3 carate, inclus in categoria de stralucire "flawless white sparkler", ocupa locul al doilea in topul celor mai mari diamante ovale de acest tip care au fost propuse vreodata la o licitatie. Cel mai mare dintre ele, un diamant de 118,2…

- Ne-am fi asteptat ca, in cazul unui proces intre cei doi, sa fie invers: Naomi sa ii ceara lui bani. Dar realitatea e surprinzatoare in cazul lor, scrie SHOK.md , cu referire la okmagazine.ro.