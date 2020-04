Asta da ultimă dorință! Un fost primar a fost îngropat la volanul mașinii preferate / FOTO Atunci cand vine vorba de moarte, fiecare dintre noi avem prioritați diferite. Cam toata lumea, atunci cand trebuie sa se confrunte cu aceasta realitate, face o pauza și se gandește la cum ar vrea sa arate felul in care vor fi conduși pe ultimul drum. Dar daca pentru mulți acest lucru se rezuma la o dilema precum „incinerare sau inmormantare clasica?”, pentru un fost primar din Africa ultima dorința a fost una de natura ceva mai... materiala. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 18 ani, fara permis de conducere, s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins la volanul mașinii mamei sale. Duminica seara, in jurul orei 18:00, o patrula din cadrul Secției 15 Politie Rurala Vatra Dornei a oprit pentru control pe drumul comunal Tataru, din comuna Poiana Stampei,…

- Doua masini intre care o autospeciala a Poliției s-au ciocnit in aceasta dimineața pe raza comunei Dumbraveni in accident fiind implicate trei persoane, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. ”Nu au fost persoane incarcerate. Toti cei implicati sunt constienti si cooperanti. O…

- Politistii chemati la fata locului in urma accidentului au ramas socati dupa ce l-au testat pe soferul roman in varsta de 24 de ani. Testele preliminare au aratat o concentratie de 5,24 la mie, peste limita considerata de catre autoritatile din Austria pericol de moarte, respectiv 3,5 la mie. …

- Autoturismul Dacia Logan cu numere ce apartin Ministerului Afacerilor Interne care a fost filmat in timp ce se deplasa in mod haotic era condus de catre seful Corpului de Control al Prefectului, Gheorghe Cotin. Soferul se deplasa pe drumul dinspre Falticeni spre Suceava, iar autoturismul pe care il…

- La data de 2.februarie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat in trafic, un barbat, de 44 de ani, din comuna Catunele, in timp ce conducea un autoturism pe DJ671 Olteanu, avand o concentratie de 0,59 mg/l alcool pur in aerul expirat. Conducatorul auto a fost condus la spital in…

- Duminica noapte o patrula din cadrul Secției de Poliție Burdujeni a oprit pentru control pe strada Calea Unirii din municipiul Suceava, autoturismul condus de un localnic de 52 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat de politisti cu aparatul etilotest, rezultatul fiind…

- Raquel Reynolds era blocata in trafic, aproape de casa din Brisbane, Australia, in momentul in care copilului a inceput sa ii fie foame. In momentul in care a decis sa isi alapteze fetita, mamica a inca trei copilasi, conducea incet pe autostrada deoarece traficul era ingreunat din cauza unui accident…

- Vicepreședintele Federației Romane de Karate Tradițional, Paul Pintilie, a murit in timp ce afla la volanul mașinii sale, pe o strada din Piatra Neamț vineri. Paramedicii SMURD nu au reușit sa il resusciteze pe barbatul de 57 de ani. Karate Tradițional, avea antrenament cu elevii sai, la Sala Ceahlau,…