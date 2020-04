Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus aduce succesul unei aplicații spcializate în videoconferințe. În aceste saptamâni, Zoom a devenit cea mai descarcata aplcație din App Store, potrivit BBC.În timp ce pandemia de coronavirus a obligat milioane de oameni sa stea în case, o aplicație…

- Peste 1,8 miliarde de persoane erau marti in izolare sau in carantina in intreaga lume din cauza noului coronavirus, a carui raspandire se accelereaza si seamana haos pe toate continentele. Pandemia de coronavirus „se accelereaza", dar traiectoria sa poate fi modificata, a apreciat luni Organizatia…

- Marian Dragulescu și-a mutat antrenamentul din sala de gimnastica, acasa, in contextul pandemiei de coronavirus. Sportivul roman a spus ca pregatirea sa pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo a fost afectata.

- Pandemia de coronavirus pare sa se fi stins in China, dupa ce doua zile la rand nu au mai raportat niciun caz de imbolnavire interna, pe teritoriul țarii lor. La extrema cealalta, Italia a depașit 4.000 de morți, in ultimele 24 de ore fiind inregistrate 627 de decese. In acest context, un specialist…

- Activitatea Compartimentului de Primiri Urgente (CPU) de la Spitalul Filiasi a fost suspendata pentru doua saptamani iar 23 de angajati ai spitalului, cadre medicale si alte categorii de personal sunt in izolare la domiciliu si le-au fost prelevate probe pentru depistarea infectiei cu COVID-19, dupa…

- Omenirea va avea nevoie de aproximativ doi ani pentru a scapa de pandemia de coronavirus, a declarat marti presedintele Institutului Robert-Koch, autoritatea federala de sanatate a Germaniei, subliniind ca durata acestei crize sanitare va depinde in mare parte de rapiditatea gasirii unui vaccin, transmite…

- Presedintele Pro Romania Victor Ponta a declarat marti, la finalul negocierilor cu premierul interimar Ludovic Orban ca accepta ca in data de 28 iunie sa aiba loc alegerile locale doar daca sunt indeplinite anumite conditii. De cealalta parte, vicepresedintele ALDE Varujan Vosganian a precizat ca formatiunea…

