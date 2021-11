Asta da ”performanță”: Maramureșean reținut de polițiști a doua oară într-o săptămână Marți, 16 noiembrie, polițiștii Secției 6 Sarasau au luat masura reținerii pentru 24 de ore a unui barbat de 43 de ani din Rona de Sus. Este vorba despre același barbat fața de care saptamana trecuta polițiștii au mai luat o data masura reținerii pentru 24 de ore, ulterior procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sighetu Marmatiei, dispunand prin ordonanta luarea masurii controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fara permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 16 noiembrie, polițiștii Secției 6 Sarasau au luat masura reținerii pentru 24 de ore a unui barbat de 43 de ani din Rona de Sus. Este vorba despre același barbat fața de care saptamana trecuta polițiștii au mai luat o data masura reținerii pentru 24 de ore, ulterior procurorul din cadrul Parchetului…

- Miercuri, in jurul orei 15.00, polițiștii Secției 6 Sarasau au fost sesizați telefonic de catre lucratori din cadrul S.P.F. Sarasau cu privire la faptul ca, pe D.N. 19, la intrarea in localitatea Sapanța, a avut loc un eveniment rutier. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat…

- Miercuri, 6 octombrie, la ora 14.07, polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca un barbat ar fi incalcat prevederile ordinului de protecție. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat o femeie de 52 de ani din Desești, care a susținut faptul ca soțul…

- Marți seara, in jurul orei 19.00, polițiștii Secției 3 Farcașa au fost sesizați telefonic de catre o femeie de 53 de ani din Bicaz cu privire la faptul ca soțul acesteia s-a deplasat la domiciliul acesteia, incalcand prevederile ordinului de protectie. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat…

- Pe 3 octombrie, in jurul orei 17:00, polițiștii Secției 2 Poliție Pitești au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca un barbat de 60 de ani și-ar fi agresat soția. In urma cercetarilor, s-a stabilit ca, pe fondul consumului de alcool și al discuțiilor in contradictoriu, barbatul in cauza…

- Ieri, 18 septembrie 2021, in jurul orei 13.00, in urma unui apel prin 112, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au intervenit la o locuința din Lunca Mureșului unde o femeie a reclamat faptul ca a fost amenințata de catre soțul sau. Din primele cercetari a rezultat ca barbatul, in varsta de…

- A incalcat ordinul de protecție și și-a amenințat soția cu moartea pe fondul alcoolului. „Barbat” din Lunca Mureșului reținut 24 de ore A incalcat ordinul de protecție și și-a amenințat soția cu moartea pe fondul alcoolului. „Barbat” din Lunca Mureșului reținut 24 de ore Un barbat din Lunca Mureșului,…

- La data de 18 septembrie 2021, in jurul orei 13,00, in urma unui apel prin 112, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au intervenit la o locuința din Lunca Mureșului unde o femeie a reclamat faptul ca a fost amenințata de catre soțul sau. Din primele cercetari a rezultat ca barbatul, in varsta…