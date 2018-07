Stiri pe aceeasi tema

- Jamie Foxx e actor, producator, comedian, cantareț și chiar compozitor. Deține un premiu Oscar, un BAFTA și un Glob de Aur. Insa averea sa cea mai mare nu a strans-o datorita carierei sale de succes, ci o are acasa. Starul American e un tata mandru de doua fete, Corinne, de 24 de ani, și Annalize,...…

- Adina Buzatu are o fiica foarte frumoasa. Sara are 21 de ani și este studenta. Adina Buzatu, in varsta de 41 de ani, este un cunoscut stilist specializat in vestimentație masculina . Adina Buzatu are o fiica pe nume Sara. Adina Buzatu și fiica ei au avut mereu o relație foarte apropiata , Sara incepand…

- O fata, de doar 18 ani, acuza ca mama ei, care a murit intr-un incendiu, ar fi fost omorata inainte ca locuița sa arda ca o torța! Barbatul pe care fiica il acuza ar fi un vecin cu mult mai tanar, decat cea care i-a dat viața. Un barbat cu care mama sa ar fi avut o relatie, timp de cateva luni. Fiica…

- O americanca susține ca este fiica lui David Cassidy dupa ce a luat saliva actorului de pe o sticla de apa cumparata pe eBay și a cerut efectuarea testelor ADN. Shelly Wright, de 44 de ani, din Florida spune ca rezultatele arata ca sunt șanse de 99.9% sa fie fiica actorului decedat anul trecut, scrie…

- In fotografie, Suri poarta o coroana de printesa pe care scrie „Happy Birthday”. Ea pare usor jenata de faptul ca mama ei capteaza momentul pe camera. Este o raritate pentru Holmes sa impartaseasca fotografiile fiicei sale pe social media, dar a facut o exceptie pentru aceasta ocazie speciala. A post…

- Vedeta americana de televiziune Khloe Kardashian a anuntat luni pe retelele de socializare numele ales pentru primul sau copil, o fetita nascuta din relatia cu partenerul sau, Tristan Thompson, noteaza DPA. Micuta, pentru care Khloe a ales numele "True", a venit pe lume joi dimineata intr-un spital…