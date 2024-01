ĂSTA CHIAR NE BAGĂ ÎN RĂZBOI CU RUȘII! Tradiționala ”lalaiala” mioritica s-ar putea dovedi de aceasta data o ”gena naționala” izbavitoare. Pentru ca daca autoritațile statului roman vor reuși sa mai traga suficient de timp cu transpunerea in practica a ”prețioaselor indicații” care ne preseaza ca Armata Romana sa doboare și ea barem o drona militara ruseasca, atunci chiar ca avem șanse sa […] The post ASTA CHIAR NE BAGA IN RAZBOI CU RUȘII! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

