Associated Press: Ce legătură are Transnistria cu războiul din Ucraina? Dintre locurile din fosta URSS in care exista „conflicte inghețate”, o fașie lunga și ingusta de pamant din Moldova a fost cea mai stabila in ultimele trei decenii. In Transnistria n-au mai avut loc lupte de la sfarșitul razboiului separatist din 1992. Insa exploziile din ultimele doua zile au starnit ingrijorarea ca razboiul Rusiei din Ucraina s-ar putea extinde și acolo. Aproximativ 1.500 de militari ruși sunt detașați in Transnistria. O reluare a ostilitaților ar constitui o problema grava pentru Moldova, una dintre cele mai sarace țari din Europa, se arata intr-o analiza publicata de Associated… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile au crescut in ultimele zile in regiunea separatista Transnistria și in jurul acesteia, un loc de care puțini europeni au auzit, dar care ar putea deveni cu ușurința un nou punct de aprindere a razboiului din Ucraina, noteaza Euronews. Exploziile care au avut loc in Transnistria in ultimele…

- Politologul Serghei Markov a declarat pentru Pravda ca „Romania, cu sprijinul NATO și cu participarea armatei ucrainene, intenționeaza sa puna mana pe Transnistria”. Serghei Alexandrovici Markov, vicepreședintele Forumului rus pentru afaceri internaționale, copreședintele Consiliului Național Strategic…

- Un oficial de la Moscova a transmis ca Rusia va pune capat operațiunii din Ucraina atunci cand sarcinile vor fi indeplinite. Razboiul se va incheia atunci cand NATO va inceta sa mai foloseasca teritoriul ucrainean pentru a ameninta Rusia, a declarat Alexey Polishchuk, un inalt oficial al Ministerului…

- „Conservele” Kremlinului, raspandite in tot spațiul ex-sovietic, nu tac și agita apele, atat la Chișinau, cat și in Ucraina, dovada ca serviciile rusești de spionaj sunt din ce in ce mai active in aceste zone, amenințand state cu aspirații legitime in plan internațional ca Republica Moldova. Aleksandr…

- Criza alimentara din Orientul Mijlociu și Africa de Nord s-ar putea inrautați din cauza invaziei trupelor ruse in Ucraina, a avertizat luni Human Rights Watch (HRW) intr-o declarație, potrivit CNN. Specialiștii spun ca razboiul perturba transporturile de produse agricole din cele doua țari, care sunt…

- Ceea ce a prezentat Financial Times este doar un draft care reprezinta pozitiile cerute de partea rusa, a afirmat Mihailo Podoliak, unul dintre negociatorii ucraineni, dupa aparitia in presa a unui „plan de pace redactat de catre Rusia si Ucraina”.

- Serghei Narișkin, șeful SVR, serviciul de informații externe al Rusiei, a declarat, in cadrul unui eveniment la Moscova, ca Rusia „traiește acum un moment cu adevarat istoric, se decide soarta Rusiei, viitorul ei loc in lume”. BBC noteaza ca discursul ținut de șeful spionajului rusesc s-a axat pe suveranitatea…

- „Strategia de descurajare” folosita de SUA la adresa Rusiei lui Putin nu a funcționat. Anunțurile repetate cu date ale invaziei nu au oprit invazia. Invazie care, luni seara, deja era o certitudine. De atunci puteau curge contramasurile. Ceea ce nu s-a intamplat. Și a venit atacul. Exista in acest moment…