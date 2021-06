Stiri pe aceeasi tema

- Primul premier femeie din Samoa depune juramantul intr-un cort, pentru ca predecesorul nu o primește in Parlament Fiame Naomi Mata’afa, prima femeie aleasa in funcția de premier in Samoa, este nevoita sa preia mandatul intr-un cort din curtea cladirii Parlamentului, dupa ce predecesorul sau…

- Primul ministru ales al Samoa Viam Naomi Matafa a fost eliminat din Parlamentul din tara Pacificului, dupa ce fostul ministru, Tuilaepa Sailele Malielegaoi, a refuzat sa cedeze puterea, in ciuda pierderii alegerilor din luna aprilie.

- Noul ministru al Sanatații, Ioana Mihaila, va depune juramantul in aceasta seara, la ora 18:15, la Palatul Cotroceni. Ioana Mihaila a fost pana acum secretar de stat in Ministerul Sanatații. Funcția de ministru a devenit vacanta dupa demiterea lui Vlad Voiculescu. Ioana Mihaila este medic, are specializarea…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, miercuri, intr-o conferința de presa, de la Palatul Victoria ca i-a trimis președintelui Klaus Iohannis propunerea USR-PLUS pentru funcția de ministru al Sanatații. Este vorba de medicul Ioana Mihaila, care din februarie este secretar de stat in același minister. „Imediat…

- Joan Laporta, ales pe 7 martie in functia de presedinte al clubului FC Barcelona, urmeaza sa depuna marti, impreuna cu nou consiliul de administratie al gruparii, garantia de 124,6 milioane euro solicitata de Liga spaniola de fotbal, informeaza agentia EFE, potrivit Agerpres. Din acel moment,…

- Alin-Bogdan Stoica, noul prefect de București, va depune maine juramantul. Anunțul a fost facut de premierul Cițu la finanlul ședinței de Guvern de astazi. „Au mai fost aprobate si numiri de prefecti. Bucurestiul are un prefect. Maine cred ca va depune juramantul”, a declarat prim-ministrul. Guvernul…

- Alin-Bogdan Stoica a fost numit in functia de prefect al municipiului Bucuresti printr-o hotarare luata de Guvern in sedinta de miercuri. Prim-ministrul Florin Citu a precizat ca noul prefect al Capitalei va depune juramantul joi. "Au fost si numiri de prefecti. Bucurestiul are un prefect, maine va…