Wikileaks anunta ca fondatorul Julian Assange a parasit Regatul Unit dupa ce a ajuns la o intelegere cu autoritatile americane, in urma careia acesta va pleda vinovat la acuzatiile penale si va fi eliberat, anunta BBC, citat de news.ro. Assange, in varsta de 52 de ani, a fost acuzat de conspiratie pentru obtinerea si divulgarea de informatii privind apararea nationala. De ani de zile, SUA sustin ca fisierele Wikileaks – care au dezvaluit informatii despre razboaiele din Irak si Afganistan – au pus vieti in pericol. Acesta a petrecut ultimii cinci ani intr-o inchisoare britanica, de unde a luptat…