Stiri pe aceeasi tema

- Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, care se afla in exil la ambasada Ecuadorului din Londra de sase ani, ia in considerare o oferta de a depune marturie in fata Comitetului de Servicii Secrete al Senatului SUA pentru a discuta despre amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, conform avocatului…

- WikiLeaks a anuntat miercuri ca fondatorul sau, Julian Assange, refugiat din 2012 la ambasada Ecuadorului la Londra, a primit o scrisoare din partea Comisiei pentru serviciile de informatii a Senatului SUA in care conducerea acesteia ii solicita o discutie cu usile inchise, in cadrul anchetei sale privind…

- WikiLeaks a anuntat miercuri ca fondatorul sau, Julian Assange, refugiat din 2012 la ambasada Ecuadorului la Londra, a primit o scrisoare din partea Comisiei pentru serviciile de informatii a Senatului SUA in care conducerea acesteia ii solicita o discutie cu usile inchise, in cadrul anchetei sale…

- WikiLeaks a anuntat miercuri ca fondatorul sau, Julian Assange, refugiat din 2012 la ambasada Ecuadorului la Londra, a primit o scrisoare din partea Comisiei pentru serviciile de informatii a Senatului SUA in care conducerea acesteia ii solicita o discutie cu usile inchise, in cadrul anchetei sale privind…

- Presedintele ecuadorian Lenin Moreno a declarat vineri, la Madrid, ca Julian Assange, fondatorul site-ului WikiLeaks, va trebui in cele din urma sa paraseasca ambasada Ecuadorului din Londra unde australianul in varsta de 46 de ani se afla din iunie 2012, relateaza Reuters, preluata de agerpres.…