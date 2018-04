Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a renuntat la prestigioasa distinctie franceza Legiunea de Onoare, predand medalia Ambasadei Romaniei la Damasc pentru a fi inapoiata Frantei, informeaza site-ul postului BBC News.

- Assad a fost decorat cu Legiunea de onoare in grad de Mare Cruce in 2001, de catre presedintele francez Jacques Chirac, la putin timp dupa ce liderul srrian a preluat puterea. Biroul presedintelui francez Emmanuel Macron a anuntat luni ca este in curs "o procedura disciplinara pentru retragerea legiunii…

- Franta a initiat o procedura de retragere a Legiunii de Onoare atribuite presedintelui sirian Bashar al-Assad, a declarat luni seara, pentru AFP, anturajul presedintelui Emmanuel Macron. "Elysee confirma ca o procedura disciplinara de retragere a Legiunii de Onoare" - cea mai inalta distinctie franceza,…

- Regimul sirian a denuntat sambata "agresiunea barbara si brutala" a occidentalilor, dupa atacuri desfasurate in cursul noptii de SUA, Franta si Marea Britanie asupra unor baze militare, a relatat agentia oficiala siriana de presa SANA, preluata de AFP si dpa. Siria "condamna in termenii cei mai fermi…

- Premierul britanic Theresa May si-a convocat joi principalii ministri la o reuniune speciala a cabinetului pentru a discuta despre implicarea Marii Britanii intr-o posibila actiune militara a Statelor Unite si Frantei impotriva Siriei dupa un presupus atac cu gaz toxic asupra civililor, informeaza…

