Assad a mers in Rusia si s-a intalnit cu Putin, care l-a felicitat pentru succesul armatei sale

Assad a mers in Rusia si s-a intalnit cu Putin, care l-a felicitat…

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a intalnit joi, la Soci, cu omologul sau sirian, Bashar al-Assad, a anuntat joi Kremlinul print-o declaratie preluata de AFP.



In urma intalnirii, presedintele sirian a decis sa desemneze reprezentanti la ONU pentru formarea unui comitet care sa elaboreze viitoarea Constitutie a Siriei, a anuntat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dimitri Peskov.



Presedintele sirian s-a aflat in Rusia intr-o vizita de lucru, a precizat Peskov. Potrivit acestuia, Putin l-a felicitat pe al-Assad pentru "succesul armatei guvernamentale siriene in lupta…