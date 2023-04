Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, continua sa fie nemulțumit de prestația echipei sale, iar scaunul lui Nicolo Napoli se clatina in continuare. Dupa ce a ratat prezența in play-off, fiind invinsa de Sepsi, FCU Craiova a pierdut și primul loc in play-out, dupa 0-1 cu Petrolul. ...

- AS.ro LIVE | Andrei Nicolescu este invitatul lui Dan Pavel, joi, de la ora 10:30. Noul acționar al lui Dinamo vine sa iși spuna povestea. Nicolescu este de meserie avocat și nu se afla la prima experiența pe postul de conducator al unui club de fotbal din Romania. El a fost in trecut co-finanțator la…

- Florin Manea, impresarul lui Radu Dragușin (22 de ani), a declarat ca fundașul de la Genoa este la mare cautare. Stoperul trece printr-o forma foarte buna in acest an. Este titular incontestabil la Genoa, locul doi din Serie B. Dragușin a marcat și 3 goluri in ultimele 5 meciuri și face parte din lista…

- Cristi Balaj anunța noi transferuri la CFR Cluj! La finalul partidei Sepsi – CFR Cluj, 2-2, care a contat pentru etapa a 29-a a Ligii 1, Balaj a dezvaluit ca formația din „Gruia” iși dorește sa mai transfere un atacant. In prezent, campioana Romaniei se afla pe locul 2 din Liga 1, cu 60 de […] The post…

- Mihai Leu va fi invitatul lui Dan Pavel in emisiunea AS.ro LIVE, care se va desfasura de la ora 10:30. Fostul campion mondial la box va veni cu povesti de senzatie, despre o cariera de succes, dar isi va spune si povestea de viata impresionanta. Mihai Leu, primul pugilist roman care a devenit campion…

- Ilie Poenaru este invitatul lui Dan Pavel la emisiunea AS.ro LIVE, de la ora 10:30. Antrenorul in varsta de 46 de ani vine sa isi spuna povestea si sa comenteze ultimele evenimente din fotbalul romanesc. Ilie Poenaru a antrenat-o ultima oara pe UTA Arad, in perioada mai – noiembrie 2022. El le-a mai…

- Florin Manea, impresarul fundașului Radu Dragușin (20 de ani), susține ca opțiunea de cumparare a romanului de catre Genoa s-a activat dupa ultimul meci al „Grifonului”, 1-0 cu Venezia. In vara lui 2022, Juventus și Genoa au batut palma pentru imprumutul stoperului Radu Dragușin. ...

- Florin Nita a fost anuntat de Sparta Praga ca poate sa-si gaseasca o noua echipa. Portarul roman nu a bifat niciun meci in actuala stagiune pentru trupa ceha. Florin Nita evolueaza la Sparta Praga din 2018. Cehii il transferau atunci de la FCSB, in schimbul sumei de aproximativ 1,3 milioane de euro.…