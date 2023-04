Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Nistor este invitatul lui Dan Pavel, miercuri, de la 10:30, la AS.ro LIVE! Pe data de 5 mai, la Sala Sporturilor din Mioveni, Nistor il va infrunta pe argentinianul Guillermo Ruben Andino intr-un meci de 8 reprize pentru titlul IBA International la categoria grea. Mihai Nistor (32 de ani) are…

- AS.ro LIVE | Florin Manea este invitatul special al lui Dan Pavel. Emisiunea va incepe de la ora 10:30 si va putea fi urmarita in direct pe AS.ro. Agentul de jucatori vine cu detalii despre cele mai asteptate transferuri. Poate da lovitura cu Radu Dragusin, care este unul dintre cei mai apreciati fundasi…

- David Popovici este așteptat sa straluceasca și anul acesta la marile competiții importante, așa cum a uimit și in 2022. Sportivul roman i-a impresionat pe jurnaliștii din intreaga lume așa ca acum este „vanat” pentru interviuri. In ultima sa apariție din as.com a dezvaluit de inseamna libelula pe care…

- AS.ro LIVE | Andrei Nicolescu este invitatul lui Dan Pavel, joi, de la ora 10:30. Noul acționar al lui Dinamo vine sa iși spuna povestea. Nicolescu este de meserie avocat și nu se afla la prima experiența pe postul de conducator al unui club de fotbal din Romania. El a fost in trecut co-finanțator la…

- Ștefan Orza a fost invins in runda a doua de Chico Kwasi, in GLORY 84! Sportivul roman a fost trimis de trei ori, la podea, astfel ca arbitrul a oprit meciul și l-a declarat caștigator pe olandezul Chico Kwasi. Gala a fost urmarita, in exclusivitate, in AntenaPLAY. Acesta a fost primul meci, pentru…

- Marius Bacila, antrenor la patinaj viteza, dar si cel mai valoros patinator roman al momentului, Eduard Nitu, sunt invitatii lui Dan Pavel la AS.ro LIVE, miercuri, de la 10:30. Eduard Nitu a reusit o performanta fantastica la Cupa Mondiala din Germania, acolo unde a luat medalia de argint la urmarirea…

- Mihai Leu va fi invitatul lui Dan Pavel in emisiunea AS.ro LIVE, care se va desfasura de la ora 10:30. Fostul campion mondial la box va veni cu povesti de senzatie, despre o cariera de succes, dar isi va spune si povestea de viata impresionanta. Mihai Leu, primul pugilist roman care a devenit campion…

- Ilie Poenaru este invitatul lui Dan Pavel la emisiunea AS.ro LIVE, de la ora 10:30. Antrenorul in varsta de 46 de ani vine sa isi spuna povestea si sa comenteze ultimele evenimente din fotbalul romanesc. Ilie Poenaru a antrenat-o ultima oara pe UTA Arad, in perioada mai – noiembrie 2022. El le-a mai…