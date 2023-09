Aspirina zilnică reduce riscul de diabet la adulții în vârstă Administrarea unei doze zilnice de aspirina are și avantaje, și dezavantaje, insa, in lista avantajelor a mai aparut un argument, dat tot de cercetatori. Conform unui nou studiu, s-a constatat ca suplimentarea cu doze mici de medicament a redus dezvoltarea diabetului de tip 2 la adulții peste 65 de ani cu 15%, scrie NewAtlas . In cercetarea medicala, aspirina a fost mult timp considerata o modalitate sigura de a reduce riscul de a avea un atac de cord datorita abilitaților sale de subțiere a sangelui. Insa, in 2022 a fost recomandat de catre US Preventive Services Health Force ca persoanele sanatoase… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Studenții vor beneficia de reducere de 90% la calatoria cu trenul, iar varsta pana la care se acorda beneficiarilor aceasta reducere va fi majorata la 30 de ani, a transmis Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF). Studentii in varsta de pana la 30 de ani, inmatriculati in cadrul universitatilor…

- Un studiu realizat recent si coordonat de cercetatori de la Universitatea Queensland (UQ) din Australia si de la Facultatea de medicina a Universitatii Harvard din Statele Unite estimeaza ca, pana la varsta de 75 de ani, aproximativ o persoana din doua va suferi probabil de cel putin o maladie mintala,…

- Medicii recomanda uneori persoanelor in varsta sa ia o doza mica de aspirina pentru a reduce riscul de accident vascular cerebral, dar un studiu sugereaza ca aceasta varianta nu este mai eficienta decat un placebo și crește riscul de hemoragii cerebrale.Administrarea unei doze mici de aspirina in…

- Un studiu realizat recent si coordonat de cercetatori de la Universitatea Queensland (UQ) din Australia si de la Facultatea de medicina a Universitatii Harvard din Statele Unite estimeaza ca, pana la varsta de 75 de ani, aproximativ o persoana din doua va suferi probabil de cel putin o maladie mintala,…

- DE CE IAU OAMENII ZILNIC ASPIRINA Mulți oameni trecuți de prima tinerețe obișnuiesc sa ia o tableta de aspirina in fiecare zi pentru a preintampina un atac de cord sau un accident vascular cerebral. Ceea ce este parțial adevarat, pentru ca numeroase studii din anii trecuți au demonstrat ca obiceiul…

- DE CE IAU OAMENII ZILNIC ASPIRINA Mulți oameni trecuți de prima tinerețe obișnuiesc sa ia o tableta de aspirina in fiecare zi pentru a preintampina un atac de cord sau un accident vascular cerebral. Ceea ce este parțial adevarat, pentru ca numeroase studii din anii trecuți au demonstrat ca obiceiul…

- DE CE IAU OAMENII ZILNIC ASPIRINA Mulți oameni trecuți de prima tinerețe obișnuiesc sa ia o tableta de aspirina in fiecare zi pentru a preintampina un atac de cord sau un accident vascular cerebral. Ceea ce este parțial adevarat, pentru ca numeroase studii din anii trecuți au demonstrat ca obiceiul…

- In ultimii ani, experții au renunțat la utilizarea generalizata a terapiei cu aspirina pentru toți adulții in varsta. Studiile au aratat ca aceasta implica un risc crescut de sangerare majora care, cel mai probabil, depașește orice beneficiu in prevenirea unui prim infarct sau a unui AVC, potrivit CNN,…