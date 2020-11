Stiri pe aceeasi tema

- Aspirina va fi evaluata ca posibil tratament pentru COVID-19 in unul dintre cele mai mari studii clinice din Marea Britanie, care va analiza daca acest medicament ar putea reduce riscul de formare a cheagurilor de sange la persoanele diagnosticate cu aceasta boala, informeaza vineri Reuters, potrivit…

- 21% din asistente si 17% din medicii testati care trateaza pacientii cu cancer au anticorpi COVID-19, arata un studiu britanic, care evidentiaza sansele ca lucratorii medicali sa transmita infectia pacientilor vulnerabili. Studiul a fost realizat pe 434 de persoane, anunța MEDIAFAX.Un nou…

- Medicul spune ca e posibil sa mai apara cateva cazuri grave de COVID-19 la copii, dar ca mesajul trebuie sa fie unul de liniște fiindca altfel "vor inflori tot felul de terapii alternative si de escroci care ofera solutii miraculoase unor oameni disperati". Mihai Craiu a declarat ca la copiii…

- Pretul petrolului a scazut din nou, miercuri, dupa declinul semnificativ din precedenta sesiune, deoarece sporirea cazurilor de Covid-19 in SUA, India, Marea Britanie si Spania submineaza sperantele unei redresari solide a cererii de titei pe plan global si a cresterii activitatii economice, transmite…

- Un numar total de 313.798 de persoane au fost testate pozitiv pentru COVID-19 in Marea Britanie, 270.971 dintre acestea in Anglia, echivalentul a doar 0,5- din populatia regatului. Cu toate acestea, un studiu care a testat peste 100.000 de indivizi pe teritoriul Angliei in scopul detectarii prezentei…