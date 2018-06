Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Norica Nicolai, care a condus comisia parlamentara de ancheta privind inchisorile CIA, a declarat, joi, ca ancheta parlamentara nu a exclus, dar nici nu a expus existenta unor centre de detentie pe teritoriul Romaniei, dar a cerut parchetelor sa treaca la o cercetare

- Fostul vicepremier din timpul Guvernului Dacian Cioloș, care indeplinea și funcția de ministru al Economiei, Costin Borc, a fost inregistrat in timp ce discuta despre plata sumei de 75 de milioane de euro, din conturile statului roman, catre o companie straina. Interlocutorul lui Borc este fostul ministru…

- De mai bine de trei luni. De atata timp „bantuie” prin ministere, la București, actul care ar rezolva problema transportului cu vaporașe pe Bega. O spune, sub semnatura, un secretar de stat din Ministerul Transporturilor. Primarul Nicolae Robu spune ca a gasit sediu pentru instituția care va administra…

- Proximativ 250 de sindicalisti din domeniul feroviar au marsaluit vineri, de la Ministerul Transporturilor (zona Garii de Nord) la Piata Victoriei (sediul Guvernului) pentru a cere adoptarea statutului personalului feroviar, sustinerea investitiilor in calea ferata si evitarea falimenului CFR Marfa.

- Comisia parlamentara de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie îi va audia marti, începând cu ora 9,30, pe fostii ministri ai Justitiei

- Lucrarile de finisaje la statiile Favorit si Orizont de pe linia de metrou Drumul Taberei sunt executate in proportie de 98%, la statia Raul Doamnei, lucrarile de structura sunt gata in proportie de peste 90%, iar finisajele 15%, iar la Romancierilor, finisajele sunt facute in proportie de 90%, in timp…

- Trei persoane din judetul Prahova au fost numite, zilele trecute, pe posturi de secretari de stat in mai multe ministere din cabinetul Dancila, decizia fiind privita in mediul politic ca o reusita a organizatiei judetene a PSD, cea care a facut propunerile, potrivit surselor ziarului Actualitatea…

- Oficialii Ministerului Transporturilor susțin ca au avut in vedere includerea drumului național 66A Campu lui Neag-Herculane in Master Planul General pentru Transport. Numai ca in urma analizelor au constatat ca nu sunt indeplinite criteriile necesare pentru ca drumul sa fie inclus in acel document,…