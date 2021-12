Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Marius Manole iși motiveaza gestul prin faptul ca președintele Iohannis gireaza reintoarcerea la conducere a celor de la PSD, „un partid care a facut doar rau Romaniei in ultimii 30 de ani”, spune artistul.„E un moment periculos pentru Romania. Munca și meritele mele de artist raman fara aceasta…

- Cei patru pacienți in stare grava care așteptau transferul la Terapie Intensiva in spitale din Danemarca și Cehia au plecat, sambata, din Romania cu aeronave ale Forțelor Aeriene Romane, in cadrul...

- Statul roman, prin Ministerul Afacerilor Externe (MAE), va suporta toate cheltuielile de repatriere a pacienților infectați cu coronavirus care au fost transferați la spitalele din afara țarii, dupa ce aceștia sunt externați, chiar daca este nevoie ca ei sa fie asistați medical. Totodata, Romania va…

- In cursul zilei de astazi, primii 10 pacienți infectați cu SARS-Cov-2, aflați in stare critica, au fost programați pentru transfer in spitale din Ungaria, dar unul a facut stop cardiac pe drum și a fost intors la Timișoara, de unde fusese trimis catre unul din spitalele din țara vecina. Spitalele din…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu, considera ca in Romania se impune intrarea in lockdown timp de cel putin doua saptamani. „Lucram la capacitate maxima in spital. Externam in fiecare zi pacienti, dar imediat locurile se ocupa. Este momentul sa fie initiat un lockdown…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri la 1.265.827. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost…

- In data de 3 octombrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1431 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. In București sunt avizate de DSP 313 paturi de ATI pentru pacienții de COVID-19. De asemenea, la nivel național exista o rezerva operaționala…

- Medicul Valeriu Gheorghița a transmis, miercuri, in cadrul unei conferințe de presa la Ministerul Educației, ca situația in care Romania se afla acum, cu peste 11.000 de cazuri noi de Covid și peste 200 de decese pe zi, este o situația de neacceptat in condițiile in care avem la dispoziție patru tipuri…