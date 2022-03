Aspecte statistice privind situația socioeconomică a județului Iași: au crescut importurile și exporturile Economica județului Iași iși revine ușor dupa perioada de pandemie, cand, ca peste tot in lume, activitațile economice au avut se suferit. Exporturile realizate in județul Iași in primele zece luni din anul 2021 au fost de 815.557 mii euro, cu 25,0% mai mari decat in aceeași perioada din anul 2020 (+163209 mii euro), iar importurile au insumat 878.459 mii euro, cu 14,6% (+111969 mii euro) mai mari comparativ cu aceeași perioada din anul anterior. „In perioada 1.I – 31.X.2021 a fost inregistrat un deficit comercial de 62902 mii euro, fața de un deficit comercial in suma de 114142 mii euro calculat… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

