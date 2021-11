Aspecte esențiale pentru deschiderea unei cafenele sau a unui bar de succes Cafenelele și barurile sunt locurile care incurajeaza socializarea și relaxarea dupa o zi sau o saptamana grea. Chiar și in timpuri incerte, precum cele pe care le traim acum, aceste locuri au ramas punctul principal de intalnire al prietenilor, cuplurilor și familiilor de pretutindeni. Daca vrei sa-ți deschizi in viitorul apropiat o afacere de tip cafenea sau bar, trebuie sa ții cont de punctele forte necesare pentru o activitate prospera. Iata cateva aspecte esențiale dupa care poți sa te ghidezi in planul tau de afaceri: Angajații potriviți și echipament In industria ospitaliera,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

