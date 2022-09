Aspect de afaceri – ce să porți la o întâlnire de afaceri importantă? Cu ce accesorii ar trebui sa completezi ținuta de afaceri? Dupa cum a fost menționat deja, o ținuta de afaceri nu necesita prea multe accesorii. Cand lucrezi intr-o corporație și cauți aspectul perfect de afaceri, merita sa te concentrezi pe soluții simple și dovedite. Așadar, pentru o astfel de ținuta, alege o fusta, bluza, sacou sau un cardigan. Nu are rost sa te joci cu diverse bluze, rochii și pantaloni extravaganți. Ce pantaloni ar trebui sa alegi? Nu alege modele cu prea multe buzunare, fermoare sau alte accesorii. Pantalonii simpli, clasici, eleganți vor fi perfecți. Verifica pantalonii de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

