- O femeie de 48 de ani si fiica sa de 9 ani au ajuns miercuri, 5 iunie, la spital, dupa ce au fost atacate de un caine intr-un parc din Sectorul 2 al Capitalei. Femeia a fost mușcata, iar fiica ei a suferit zgarieturi. Stapanul animalului a fost identificat de polițiști, urmand sa fie depistat și dus…

- Un nou caz șocant Astazi, intr-un parc din București, o mama și fiica ei au fost mușcate de maini și de picioare de un caine din rasa Ciobanesc Carpatin. Acestea au fost transportate la spital. „Astazi, 5 iunie 2024, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 6 Poliție…

- In luna iunie, Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) din București lanseaza o inițiativa importanta: o campanie gratuita de sterilizare pentru caini și pisici. Prin intermediul unei clinici veterinare mobile, ASPA iși propune sa ajunga in sectoarele 2, 3, 4 și 5 ale capitalei,…

- Zilele trecute, primarul comunei Dumbravita, Horia Bugarin, s-a intalnit cu rectorul Universitatii Politehnica, Florin Dragan, discutiile purtandu-se pe marginea unor vechi si viitoare colaborari. Intalnirea a venit si in contextul in care Universitatea Politehnica s-a remarcat, in ultimii ani, printr-o…

- Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) organizeaza un targ de adoptii de animale de companie, pe 26 mai, la Arena Nationala. Astfel, cei care vor veni duminica, 26 mai, la evenimentul de la Arena Naționala vor putea pleca acasa cu unul dintre cei peste 50 de caini sanatosi,…

- Autoritatea publica locala va amenaja un loc de joaca pe strada Viitorului nr. zona clinica stomatologica, blocurile 5A 4A. In acest sens, a emis certificatul de urbanism nr. 1213, care presupune: Extindere amenajare loc de joaca autorizat cu AC nr.1409 2018. Primaria Constanta a emis certificatul de…

- Intreprinderea Municipala „Supravegherea și Protecția Animalelor” lanseaza campania de sterilizare gratuita a pisicilor cu stapin. „Sterilizarea este, mai intii de toate, un act de umanitate și o metoda eficienta de control a numarului de animale de companie, prevenind reproducerea nedorita și reducind…

- O pisica gestanta a fost observata intrand singura in incinta unui spital veterinar din Iași. Dupa ce a fost preluata de personalul instituției și a fost supravegheata, a adus pe lume 4 pui: doi masculi și doua femele.