- Primaria Municipiului Bucuresti, Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA), Proedus, Circul Metropolitan si ARCEN organizeaza, in weekend, mai multe evenimente in cadrul campaniei de promovare a adoptiei cainilor din adaposturile ASPA, potrivit unui comunicat al Municipalitatii.…

- Deși subiectul a mai fost abordat și cu alte ocazii, de la debutul pandemiei de COVID-19, cercetari prealabile demonstrand ca pisicile si cainii pot contracta virusul SARS-CoV-2 de la stapanilor lor, pana in prezent nu era clar in ce masura si ce anume face sa creasca riscul unei posibile infectari.Pentru…

- Iubitorii de animale care doresc sa adopte un caine comunitar sunt asteptati la Targul de adoptie, organizat in perioada 11-13 iunie, intre orele 9:00- 13:00, de catre Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani, prin Serviciul de Gestionare a cainilor fara stapan.

- Biroul pentru Protecția Animalelor este structura de specialitate din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, cu competența teritoriala generala in domeniul coordonarii activitaților privind prevenirea și combaterea faptelor de natura contravenționala/penala care au ca obiect animalele aflate…

- Doi adolescenti in varsta de 14 ani si 15 ani, din judetul Dolj, au fost amendati de politisti cu 7.000 de lei, in total, deoarece au asmutit cei doi caini de rasa pe care il detin pe un alt caine, care a fost ranit in urma incidentului, potrivit news.ro. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului…

- Evenimentul de colectare de hrana pentru animalele din adaposturi a avut succes in primele trei ediții. Campania ce urmeaza sa aiba loc are ca scop strangerea de hrana pentru cațeii aflați in grija unei iubitoare de animale din localitatea timișeana Grabaț. „Revenim cu a patra ediție a acestui minunat…

- V. S. La finalul saptamanii trecute, noua caini neingrijiți corespunzator, aflați intr-o gospodarie din comuna prahoveana Draganești, au fost plasați in adapostul de la Bucov. Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au fost sesizați despre faptul ca animalele erau lasate fara hrana și fara apa.…