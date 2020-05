ASPA Bucureşti: 186 de câini adoptaţi online, în perioada 1 aprilie - 15 mai Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) Bucuresti anunta ca in perioada 1 aprilie - 15 mai au fost adoptati online 186 de caini. "ASPA s-a adaptat rapid la situatia creata de pandemia de COVID-19 si a mutat adoptiile in mediul online. 186 de caini au fost adoptati online din cele trei centre ASPA, in perioada 01.04.2020 - 15.05.2020", a anuntat institutia duminica, intr-o postare pe Facebook. Conform sursei citate, adoptatorii au primit si un sac de hrana de 20 de kilograme. ASPA mentioneaza ca programul de adoptii online a fost foarte apreciat si ca intentioneaza sa il… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

