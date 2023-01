ASPA anunță că a capturat în 2022 din București peste 1700 câini ASPA precizeaza luni intr-o postare intitulata Precizari legislative, ca in cursul anului 2022, a capturat de pe raza Municipiului București aproximativ 1700 de caini, iar cei mai multi de pe raza Sectorului 6, respectiv 381. Institutia mai arata ca rolul sau este de a captura cainii fara stapan de pe domeniul public, in timp ce politiile locale si politia nationala pot verifica daca animalele sunt sterilizate si microcipate, daca sunt tinute pe proprietati private ingradite corespunzator, in asa fel incat acestea sa nu aiba acces sa iasa pe domeniul public. ASPA arata ca in atributiile sale se… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) a transmis, luni, ca are atribuția de a captura cainii fara stapan de pe domeniul public, in timp ce polițiile locale și poliția naționala pot verifica proprietarii de caini, pot verifica daca animalele sunt sterilizate și microcipate,…

- ASPA precizeaza luni intr-o postare intitulata Precizari legislative, ca in cursul anului 2022, a capturat de pe raza Municipiului Bucuresti aproximativ 1700 de caini, iar cei mai multi de pe raza Sectorului 6, respectiv 381. Institutia mai arata ca rolul sau este de a captura cainii fara stapan…

- ASPA precizeaza ca, in cursul anului 2022, a capturat de pe raza municipiului Bucuresti aproximativ 1.700 de caini, iar cei mai multi de pe raza Sectorului 6, acolo unde s-a petrecut tragedia in care o femeie și-a piedut viața.???????? ???????? ???????? ????????????????????̆ ?????????????????Conform…

- In 2022, au fost ridicate de pe domeniul public al Sectorului 1 un numar de 2.400 vehicule, anunța primarul Clotilde Armand: „Am ridicat rablele ruginite care ocupau inutil trotuarele și locurile de parcare și le-am vandut la fier vechi”.

- Poliția Locala Carei roaga locuitorii din municipiu sa nu mai sacrifice porci sau alte animale pe domeniul public. Potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Local Carei, sacrificarea animalelor pe domeniul public se sancționeaza cu amenzi cuprinse intre 200-500 de lei. Poliția Locala va intensifica…

- Un șofer in varsta de 30 de ani care conducea un autoturism de lux a fost prins, vineri, dupa o urmarire ca-n filme prin cartierele Berceni și Vitan din zona de Sud a Capitalei.Polițiștii au inceput sa-l urmareasca in trafic dupa ce șoferul a refuzat sa opreasca la semnalul oamenilor legii, pe Șoseaua…

- Un barbat in varsta de 30 de ani, fara permis de conducere, a fost prins de politisti drogat la volan, in urma testarii cu aparatul DrugTest, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele fortelor de ordine si a fugit cu masina, lovind si o bariera de acces in Sectorul 4 al Capitalei. „Pe data de 11 noiembrie,…

- Un tanar oprit miercuri seara in trafic a ignorat somatiile politistilor si ale jandarmilor si a demarat in forta. A lovit doua masini si a fost la un pas sa calce mai multi pietoni. Individul a fost filmat in timp ce facea slalom printre masini si provocand la bataie un alt sofer, inainte de a-si abandona…