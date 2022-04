Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) precizeaza, dupa ce o femeie a ajuns la spital cu mai multe muscaturi dupa atacul unei haite de caini in zona Lacul Morii din Bucuresti, ca miercuri, dupa incident, au fost ridicati 7 ciini si ca de la inceputul anului si pana in prezent,…

- O femeie din Bucuresti a ajuns miercuri la spital cu mai multe rani provocate de muscaturi, dupa ce a fost atacata de o haita de caini langa digul de pe Lacul Morii, informeaza Politia Capitalei. „In jurul orei 09,20, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 20 Politie a fost sesizata…

- O femeie din Bucuresti a ajuns miercuri la spital cu mai multe rani provocate de muscaturi, dupa ce a fost atacata de o haita de caini langa digul de pe Lacul Morii, informeaza Politia Capitalei.

- O femeie de 43 de ani a fost atacata miercuri de mai mulți caini, pe podul ,,La Roșu” de pe Lacul Morii, a transmis Poliția Capitalei. Femeia a fost transportata la spital.Incidentul a avut loc azi in jurul orei 09:00 langa digul Lacul Morii. Poliția a fost sesizata de o persoana care a surprins momentul…

- O femeie din Bucuresti a ajuns la spital cu rani grave dupa ce a fost muscata de mai multi caini in zona Lacul Morii, din sectorul 6 al Capitalei. Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor a fost sesizata.

- Caz șocant in Capitala. O femeie a ajuns la spital, dupa ce a fost atacata, miercuri dimineața, de o haita de caini maidanezi, in zona Lacul Morii. Femeia, in varsta de 43 de ani, a fost atacata de o haita de aproximativ 20 de caini, in timp ce se afla pe podul „La Roșu”, de […] The post Femeie, sfașiata…

- O femeie din București a fost amendata de Poliția Locala cu suma de 5.000 de lei pentru ca nu și-a sterilizat cainele. Alti 20 de proprietari de animale de companie din cartierele bucureștene Industriilor, Andronache si Colentina au fost sancționați si somati sa intre in legalitate, ca urmare a faptului…

- O mașina a ambasadei SUA la București a lovit, marți, in nordul Capitalei, pe trecerea de pietoni, o femeie de aproximativ 40 de ani care traversa strada. Accidentul a avut loc pe Bulevardul Pipera, in orașul Voluntari, din Ilfov. O femeie de aproximativ 40 ani, angajata in traversare pe trecerea de…