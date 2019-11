Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Predoiu a preluat, marti, de la Ana Birchall, mandatul de ministru al Justitiei, in cadrul unei ceremonii la care au luat parte presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban informeaza agerpres.ro.Sunt constient de asteptarile pe care cetatenii, pe care dumneavoastra domnule presedinte,…

- Deputatul PSD de Cluj, Horia Nasra spune ca PNL cere, prin intermediari, voturile PSD pentru formarea noului sau guvern și susține ca parlamentarii social-democrați nu pot gira in fruntea guvernului „primul premier manelist al Romaniei”, anunța MEDIAFAX.Citește și: Traian Basescu arunca bomba…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri la finalul consultarii cu presedintele Klaus Iohannis ca in cazul in care exista un acord politic pentru lansarea alegerilor anticipate, formatiunea sa este de acord. Daca nu se va ajunge la un acord, Orban afirma ca PNL este gata sa-si asume guvernarea…

- In prima sa declaratie dupa ce motiunea de cenzura a fost adoptata in parlament, premierul demis Viorica Dancila a spus ca isi doreste ca presedintele Klaus Iohannis sa numeasca urgent un nou prim-ministru. Dancila a mai spus ca nu renunta la sefia PSD. The post Prima reactie a premierului demis. Viorica…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat ca nu este rolul președintelui Klaus Iohannis de a ține consultari pentru o noua propunere de comisar european. Tariceanu a spus ca premierul trebuie sa țina cont de conjunctura politica din PE și din Romania cand inainteaza o alta propunere, anunța…

- "Acelasi lucru i-am cerut si noi premierului - sa nu mai nominalizeze un alt candidat de comisar european fara consultarea presedintelui Romaniei si fara respectarea legii in baza careia premierul este obligat ca, inainte de a trimite propunerea, sa audieze candidatul in comisiile de specialitate…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca vineri va avea loc la Biroul Executiv Central (BEC) depunerea candidaturii presedintelui Klaus Iohannis la prezidentiale. "Biroul Executiv al PNL a decis ca in data...

- Atentatul de la Kabul: Mesajele presedintelui si premierului Atacul de la Kabul în care a murit un diplomat român a fost condamnat cu fermitate în mesaje transmise de presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila. Ei au exprimat din nou angajamentul profund pentru…