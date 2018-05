Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de ieri de la Exatlon, a fost pus la bataie un nou premiu de comunicare. Acesta a fost caștigat și de aceasta data tot de „Faimoși”. Concurenții au primit un mesaj video de la prieteni, pentru prima data de cand sunt in Republica Dominicana. Surprizele s-au ținut lanț pentru „faimoși”. Printre…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, primele imagini cu Christina Verchere, noua „regina” a OMV Petrom la București. Scoțianca a ieșit la o masa privata cu predecesoarea ei, Mariana Gheorghe, dar, apoi, amandoua au tremurat, la propriu. Șoferul a lasat-o pe „super-șefa”…

- Pe Roxana de la Exatlon, unii telespectatori și-o amintesc de la un alt show. Bruneta, pe care azi o cheama Moise, dupa soțul ei, a vrut sa-l cucereaca pe Catalin Botezatu, in urma cu cațiva ani. „Razboinica” este acum casatorita cu Laurențiu, alaturi de care are un baiețel de 4 ani, Vladimir. Roxana…

- Simona Halep joaca impotriva Serenei Williams, in aceasta noapte, la Miami. Liderul mondial se reintalnește cu sportiva din SUA, proaspat revenita in circuit dupa ce a nascut. Duelul va avea loc intr-un eveniment caritabil intitulat „Miami All Star Tennis for Charity”. Partida dintre Simona Halep și…

- Aflat in mall, alaturi de fiul sau, Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a trecut prin clipe de groaza. Nicolae Cristescu, un milionar celebru, l-a ”sechestrat” pe șeful banilor, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a filmat momentul incredibil care s-a petrecut in miezul zilei, intr-un…