Antreprenoarele grupate in CONAF și Consiliul National al IMM-urilor condamna decizia parlamentarilor de a majora pensiile cu 40% considerand masura iresponsabila și menita sa provoace lipsa resurselor financiare bugetare pentru proiecte de investitii. Cristina Chiriac, președinte al Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) este de parere ca „fie ca vorbim de cresteri salariale sau de pensii, in timp de pandemie, o crestere este o masura iresponsabila. Constientizam nevoia ca pensiile din Romania sa fie crescute si aceasta sa se reflecte direct in sporirea nivelului de trai,…