Stiri pe aceeasi tema

- Studentii afirma ca, desi normele sanitare sunt exclusiv in sarcina specialistilor, modul in care acestea pot fi implementate in mediul universitar, precum si identificarea situatiei reale din universitati pot fi definite doar ulterior consultarii tuturor celor implicati. Ei considera ca in anumite…

- Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania susține ca Ministerul Educației și Cercetarii impreuna cu Ministerul Sanatații nu au ținut cont de principiile transparenței și a fundamentarii deciziilor pe consultare cu partenerii sociali in privința Ghidului de norme specifice invațamantului…

- Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) reclama ca publicarea recomandarilor referitoare la inceperea anului universitar in conditiile pandemiei de COVID-19 a avut loc fara o consultare prealabila a beneficiarilor principali ai invatamantului superior, studentii acuzand lipsa…

- Ministerul Educatiei a anuntat ca Senatul universitar va decide daca facultatile vor desfasura sau nu cursurile online. De asemenea, Guvernul a stabilit trei scenarii de lucru pentru universitati, transmite Romania TV. Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Educatiei, desfasurarea activitatii…

- Noul an universitar ar trebui sa fie deschis la 1 octombrie, iar normele sanitare prin care acest lucru poate fi posibil nu au fost inca publicate. ANOSR (Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania), critica guvernul intr-un comunicat și cere masuri rapide: „Odata cu publicarea proiectului…

- Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) solicita urgentarea publicarii unor masuri concrete, apte sa reglementeze desfasurarea procesului educational in anul universitar 2020-2021 si sa garanteze un invatamant echitabil, insa fara a pune in pericol comunitatile universitare.

- Studenții din Romania sunt nemulțumiți de faptul ca Guvernul Orban nu a impus norme clare pentru deschiderea anului universitar.„Odata cu publicarea proiectului de Ordin de Ministru al Sanatații care reglementeaza o serie de scenarii la nivel local pentru mediul preuniversitar și masuri pentru…

- Cerere exloziva a studenților din Romania dupa ce lumea politica și IGPR au fost scena unor scandaluri cu acuzații de plagiat. Cadrele didactice care coordoneaza lucrari plagiate ar trebuie excluse definitiv din comunitatea academica, transmite, miercuri, Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești…