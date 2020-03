Stiri pe aceeasi tema

- Asociatiile de proprietari din Craiova au inceput sa faca dezinfectie in blocuri cu firme specializate, ceea ce nu prea se intampla in anii trecuti. Date fiind conditiile actuale, pandemie de coronavirus, asociatiile au renuntat la deratizarile si dezinsectiile obisnuite, care se faceau in aceasta perioada.…

- Noi masuri luate de CLSU Alexandria in vederea prevenirii si combaterii Covid-19 in Eveniment / on 24/03/2020 at 14:37 / Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al municipiului Alexandria a aprobat luni, 23 martie 2020, o serie de masuri pentru limitarea infectiei cu Covid-19. Printre…

- Primarul comunei Moara – Vlasiei, Andrei Filip, a anunțat convocarea din nou, pe 19 martie, a Comitetului Local pentru Situații de Urgența deoarece ”exista suspiciunea ca unii concetațeni de-ai noștri veniți din zone ”galbene”, conform tabelului postat mai jos, nu ar fi binevoit sa respecte autoizolarea,evitand…

- Intrunit sambata dimineata in Sala de Consiliu a Primariei municipiului, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, prezidat de primarul Mircia Gutau si avand in componenta reprezentanti ai institutiilor publice municipale si ai structurilor de ordine publica, a avut mai multe discutii despre evolutia…

- O alta masura dispusa de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta vizeaza obligarea soferilor de taxi sa dezinfecteze masinile dupa fiecare cursa. De asemenea, mobilierul urban si spatiile de joaca vor fi dezinfectate zilnic.

- Astazi, 10.03.2020, ora 11.00, in vederea stabilirii masurilor de combatere a efectelor COVID-19, am convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgența al municipiului Targoviște, in cadrul caruia au fost luate o serie de hotarari punctuale. Art.1. Se aproba suspendarea activitații din toate creșele…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Buzau, s-a intrunit astazi 09.03.2020, pentru alcatuirea unui Plan de masuri pentru prevenirea infecțiilor cu Coronavirus- Convid-19 pe teritoriul Municipiului Buzau. Planul include masuri specifice de prevenire a infecțiilor cu Coronavirus…