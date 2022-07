Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe strazi au fost rupte, circulația a fost inchisa pe mai multe artere din Craiova și multe mașini au fost distruse, in urma unei furtuni care a durat 30 de minute. Acoperișuri au fost luate de vant in Craiova și au distrus mașini. Pe Mihai Viteazu, intersecție cu Bibescu apa avea un metru, iar…

- Furtuna care lovește, in aceste momente, orașul nostru, face din nou mari probleme. Mai mulți copaci au cazut in parcurile craiovene și multe acoperișuri au zburat din cauza vantului foarte puternic. Acoperișurile cazute se afla in Rovine, la blocurile 21, 23 și I24, I 19, unul in cartierul Lapuș in…

- Primaria Craiova nu renunta la cele sapte terenuri pe care intentiona sa le cumpere in primavara acestui an. Atunci, consilierii locali au ajuns la concluzia ca pretul terenurilor este destul de piperat si au cerut o reevaluare a lor. Primaria a reevaluat terenurile si, surpriza! Acestea s-au scumpit.…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca exproprierile de terenuri pentru construcția tronsonul A7 Pașcani – Suceava – Siret se vor face la regim de autostrada. Declarația a fost facuta dupa ședința de marți de la Consiliul Județean Suceava la care a fost ...

- Nu beneficiaza de caldura de la Termoficare, dar asociația o pune sa plateasca facturi pentru consumul de energie termica. Este situația in care se gasește o craioveanca din cartierul Valea Rosie, pe care asociația nu o considera debranșat, fiindca nu a facut dovada „debransarii corpurilor de incalzire”.…

- Primaria Craiova ii obliga sa dea cu var pe bloc, craiovenii spun ca nu au bani. Avertismentele scrise trimise de catre Poliția Locala a Municipiului Craiova prin care sunt atenționați ca vor fi amendati, ca nu s-au conformat Regulamentului local pentru gospodarirea orașului nu i-au convins pe locatari.…

- Asociatia de proprietari platește pentru prejudiciul cauzat de acoperișul unei cladiri cand acesta este luat de vant si provoaca daune unui autoturism sau unei persoane. Proprietarii care locuiesc la bloc trebuie sa știe ca raspunderea le revine doar lor pentru pagubele provocate unor bunuri sau unor…