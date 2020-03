Stiri pe aceeasi tema

- After-school-ul a primit o amenda de 2.500 de lei, insa nu este exclusa și o a doua sancțiune.„Am fost primul județ care a decis sa inchida unitațile de tip after school. La Comitetul Județean și la Comitetul Local pentru Situații de Urgența am decis sa suspendam aceste activitați. Este vorba despre…

- Creșele din municipiul Bistrița și orașul Nasaud iși suspenda activitatea in perioada 11 – 22 martie, autoritațile locale luand aceasta masura in contextul evoluției cazurilor de infecție cu noul coronavirus. ”In urma informațiilor de ultima ora cu privire la intrarea a 4 persoane in carantina pe raza…

- In toate scolile din Galati a inceput, astazi, 06 martie 2020, distribuirea solutiei dezinfectante pentru maini, in contextul raspandirii coronavirusului, dar si a gripei. Decizia pentru punerea acestei masuri in practica a fost luata in cadrul unei sedinte a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta,…

- Masura privind dezinfectarea, la fiecare 24 de ore, a mijloacelor de transport in comun a fost stabilita de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta si este obligatorie pentru toate firmele de transport persoane. Mai multe societati au anuntat deja conformarea la noile norme de igiena.

- Pompieri, politisti si jandarmi au intervenit, in ultimele 12 ore, pentru deblocarea a 70 de autovehicule care au avut probleme din cauza viscolului, fiind salvate peste 650 de persoane. Sapte oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa caderea unor copaci si elemente de constructie. Judetele…

- 12 localitati nu sunt alimentate cu energie electrica si 14 scoli au cursurile suspendate din cauza fenomenelor meteorologice de cod portocaliu prognozate pentru astazi, in judetul Galati. Ramane inchis circulatiei DN 26, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta,…

- Judecatorii Tribunalului Militar i-au amanat pedeapsa cu inchisoarea plutonierului major Robert Diaconu, in varsta de 37 de ani, de la ISU Galati, dar i-au interzis participarea la orice joc de noroc timp de doi ani. Daca incalca restrictia, el va ajunge la inchisoare.