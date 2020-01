Stiri pe aceeasi tema

- Aflati pe pozitii diametral opuse in chestiunile interne, magistratii romani s-au unit in sustinerea pentru omologii polonezi. Asociatiile magistratilor in Romania denunta la unison modificarile legislative anuntate in Polonia, care ar duce la subordonarea justitiei fata de puterea politica. Dupa…

- Patru asociații de magistrați critica dur memorandumul de desființare a SIIJ, susținut in ședința de Guvern de ministrul Justiției, Catalin Predoiu, subliniind ca documentul are un caracter partizan și risca sa afecteze independența judecatorilor și a procurorilor.Asociația Magistraților din…

- Mai multe asociații de magistrați susțin ca Memorandumul de desființare a SIIJ este incomplet și inexact, solicitand, intr-un comunicat comun, ca membrii Guvernului Orban „sa lase jocurile politice și sa nu uite ca reprezinta Romania, avand obligația de a nu dezinforma”.Asociația Magistraților…

- Asociatia Magistratilor din Romania (AMR), Asociatia Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului (AJADO), Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) si Asociatia Procurorilor din Romania (APR) au luat act cu consternare de continutul incomplet si inexact al Memorandumului adoptat de Guvernul…

- Mai multe asociații de magistrați condamna modul „demagogic și manipulator” in care o serie de politicieni prezinta „abolirea” pensiilor de serviciu ale magistraților ca fiind o soluție necesara pentru buna administrare a bugetului de stat, conform unui comunicat de presa transmis luni, conform Mediafax.Comunicatul…

- Asociatia Procurorilor din Romania (APR), Asociatia Magistratilor din Romania (AMR), Asociatia Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului (AJADO) si Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR), au anuntat, miercuri, ca sustin protestul grefierilor fata de decizia de eliminare a pensiilor…

- Asociația Magistraților din Romania (AMR), Asociația Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului (AJADO) si Uniunea Naționala a Judecatorilor din Romania (UNJR) anunta ca sustin "actiunea motivata și indreptațita a personalului auxiliar de specialitate din sistemul judiciar". Anterior, si Asociatia…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu reacționeaza dupa ce trei asociații de magistrați - Asociația Magistraților din Romania (AMR), Asociația Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului (AJADO) și Asociația Procurorilor din Romania (APR) - au denunțat dezinformarile ministrului Justiției Catalin…