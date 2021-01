Stiri pe aceeasi tema

- Trei asociatii ale magistratilor dezaproba decizia Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a sesiza Inspectia Judiciara pentru modul in care Adina Florea a facut ancheta in cazul Kovesi. Context: Sectia pentru procurori a CSM a decis, pe 12 ianuarie, in unanimitate,…

- Intre timp, a clasat parțial dosarul 10 august, intr-o soluție care a starnit ample polemici și in cuprinsul careia protestatarii din Piața Victoriei au fost comparați cu o ”cultura iremediabil compromisa”, care trebuie ”intoarsa la stadiul de brazda”, potrivit Hotnews.ro Ambasadorul SUA la București:…

- Sectia pentru procurori a CSM sesizeaza Inspectia Judiciara, pentru a face verificari in ceea ce o priveste pe Adina Florea, procuror la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, dupa ce ICCJ a desfiintat masurile de plasare sub control judiciar in cazul lui Kovesi si in cazul unui…

- Asociația fondata de fosta procuroare a Laurei Codruța Kovesi, Alexandra Lancranjan, celebra pentru activismul #rezist cere CSM sa cerceteze modul in care au ales sa protesteze avocații fața de condamnarea colegului lor in Dosarul „Ferma Baneasa”, instrumentat de DNA. „Mișcarea pentru Apararea Statutului…

- Asociatia Magistratilor din Romania (AMR), Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) si Asociatia Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului (AJADO) avertizeaza ca punerea in aplicare a deciziilor Curtii Constitutionale nu poate fi utilizata ca pretext al incalcarii drepturilor si…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat amanarea aanalizarii cererii.Magistratul constantean Anca Beatrice Resmelita, delegata in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Campina, a solicitat eliberarea din functie, prin pensionare.Cererea sa a fost inaintata Consiliului…

- Parchetul General a anunțat, duminica seara, ca procurorii criminaliști au inceput audierile, dupa ce a fost identificat locul din care s-a declanșat incendiul, iar primele necropsii ale victimelor au confirmat patologia pentru care aceștia se aflau intubați in Sectia ATI a Spitalului Piatra Neamț.…