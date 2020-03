Asociaţiile au adus firmele să le dezinfecteze blocurile Asociatiile de proprietari din Craiova au inceput sa faca dezinfectie in blocuri cu firme specializate, ceea ce nu prea se intampla in anii trecuti. Date fiind conditiile actuale, pandemie de coronavirus, asociatiile au renuntat la deratizarile si dezinsectiile obisnuite, care se faceau in aceasta perioada. Asociatiile faceau dezinfectii foarte rar, doar daca intr-un bloc aveau o persoana bolnava sa spunem de hepatita. Acum insa prioritatile s-au schimbat. Spre surprinderea mea, asociatiile de proprietari au inceput sa-mi solicite sa le fac dezinfectie, mai ales ca primaria le-a recomandat sa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

