ASOCIAȚII DE PROPRIETARI. Cine și în ce condiții poate contesta lista de plată a cheltuielilor comune Lista cheltuielilor asociației de proprietari este intocmita, lunar, de catre administratorul asociației și trebuie afișata la avizier in termen de cel mult 5 zile de la primirea ultimei facturi de la furnizorii de servicii – conform legii care reglementeaza activitatea asociațiilor de proprietari. Inainte de afișare, documentul trebuie supus verificarii cenzorului sau comisiei de cenzori și, de asemenea, trebuie aprobat de catre comitetul executiv al asociației. Niciun proprietar din condominiu nu este exceptat de la obligația de a contribui la plata cheltuielilor comune. … Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol: replicahd.ro

