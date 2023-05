Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, duminica, in timpul negocierilor cu sindicatele, ca prioritatea Executivului este Educatia. Acesta a subliniat ca greva este o presiune in plus asupra tinerilor, inaintea examenelor. Executivul a transmis o inregistrare video cu interventia prim-ministrului, la inceputul…

- Sindicatele din Educație iși trimit reprezentanții la o intalnire cu premierul Nicolae Ciuca, intalnire menita sa dezamorseze tensiunile din acest domeniu. Intalnirea se desfașoara la data de 17 mai 2023 la Palatul Victoria, incepand cu ora 13. Intalnirea nu figura inițial in programul premierului dar…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, l-a primit in biroul sau pe premierul Nicolae Ciuca. Intalnirea celor doi oficiali a avut loc in dimineața zilei de 17 mai și a durat circa 20 de minute. Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu au discutat, aproape cu certitudine, despre rotația guvernamentala.…

- Este deja evident ca in elaborarea proiectelor noilor legi ale Educației, indelung framantate de președintele Klaus Iohannis, nu s-a ținut cont de probleme esențiale ale elevilor, precum bullying-ul, violența in școli, masurile teoretice pe care le invoca ministrul Ligia Deca fiind doar praf in ochi.…

- Comisia pentru invatamant a Camerei Deputatilor a decis, astazi, la dezbaterea proiectului legii invatamantului preuniversitar, ca elevii din invatamantul obligatoriu sa poata fi exmatriculati in situatii grave. Proiectul propus de Guvern prevedea interzicerea exmatricularii prescolarilor si elevilor…

- Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana (AHK Romania) trimite o delegație la Guvernul Romaniei, in ziua de 30 martie 2023. Delegația va fi primita de premierul Nicolae Ciuca. Intrevederea cu șeful Executivului incepe la ora 14.30, a anunțat Guvernul Romaniei. AHK Romania reprezinta oficial economia…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban , considera ca rocada guvernamentala care ar urma sa aiba loc in luna mai va fi una catastrofala pentru PNL. „Daca ma intrebati pe mine, eu anticipez ca se va face rocada, pentru ca la ora actuala PNL nu mai e un partid de sine statator, comanda lui…

- Șeful guvernului Valoniei, Elio Di Rupo, a fost in vizita in Romania, unde s-a intalnit cu liderii principalelor partide aflate la guvernare, Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu. Vizita in Romania a avut loc vineri, 24 februarie 2023. Guvernul Romaniei a anunțat aceasta vizita și a difuzat imagini de la…