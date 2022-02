Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) si Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR) transmite ca au luat nota cu surprindere de proiectul de Hotarare de Guvern care instituie o plafonare pe termen de 6 luni a tarifelor de prima la asigurarile…

- Firmele de asigurari au criticat vineri seara proiectul de Hotarare de Guvern care instituie o plafonare pe termen de 6 luni a tarifelor de prima la asigurarile RCA. Masuri similare luate in urma cu cațiva ani și-au dovedit totala lipsa de eficiența pe termen mediu și lung și decizia anterioara de plafonare…

- Aproape 70 dintre soferii implicati, anul trecut, in accidente rutiere in Romania au incheiat constatari amiabile pentru instrumentarea daunei, si doar o persoana din zece 10 a afirmat ca a fost nevoita sa foloseasca polita RCA a persoanei vinovate pentru a si acoperi prejudiciile suferite, arata rezultatele…

- Romania se mentine pe unul dintre locurile fruntase in Europa la capitolul accidente soldate cu pagube materiale si/sau vatamari corporale despagubite in baza politelor RCA, informeaza miercuri Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR).

- Țara noastra se menține pe unul dintre locurile fruntașe in Europa la capitolul accidente soldate cu pagube materiale și/sau vatamari corporale despagubite in baza polițelor RCA. Astfel, frecvența daunelor RCA in Romania, adica raportul dintre numarul daunelor și cel al polițelor emise, este una…

- UNSAR - Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare și Reasigurare din Romania, in parteneriat cu Digi24, a lansat un nou proiect de informare, derulat sub egida „CATRE O ROMANIE ASIGURATA”. Astfel, pe parcursul a trei emisiuni dedicate, cu oamenii din asigurari și cu alți actori relevanți din viața…

- Parlamentarii USR Oana Cambera si Dragos Popescu au depus, miercuri, un proiect de modificare si completare a Legii privind calitatea aerului, care contine masuri importante pentru reducerea poluarii atmosferice in orase. Propunerea legislativa vine in contextul in care 29.000 de romani mor anual…

- Cea mai mare indemnizatie platita in baza unei polite de asigurare de viata in 2020 a fost de peste 1,18 milioane lei, pentru un deces, anunta UNSAR – Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania .