- Prim-ministrul Ludovic Orban a cerut tuturor ministerelor sa prezinte pana vineri propuneri pentru actul normativ privind trecerea de la starea de urgenta la cea de alerta, dar si privind masurile care urmeaza sa fie prelungite, precum somajul tehnic sau concediul pentru parinti.

- FACIAS solicita autoritaților respectarea tuturor drepturilor fundamentale ale omului pe perioada ”starii de alerta”, așa cum sunt reglementate de lege Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicita autoritaților sa respecte toate drepturile cetațenilor in perioada…

- ”Starea de alerta este un tranzit spre starea de normalitate (…) Nu se vor da ordonante de urgenta in perioada starii de alerta. In perioada starii de alerta, asa cum am spus, ea va fi declarata de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta si starea de alerta va fi gestionata de catre…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, la 4 mai 2020, ca dupa 15 mai se va trece de la starea de urgenta la cea de alerta. Ce inseamna starea de alerta la care va trece Romania din 15 mai aflați mai jos.Starea de alerta este o masura de preventie instituita la nivel local sau national care…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a admis, miercuri, ca starea de urgenta ar putea fi inlocuita, dupa 15 mai, cu o stare de alerta la nivel national. El a declarat, intr-o emisiune la postul de televiziune Realitatea Plus, ca scopul unui astfel de demers este de a proteja sanatatea publica.…

- Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale, afirma ca pe timpul starii de alerta cetațenii nu pot fi amendați, cum se intampla pe timpul starii de urgența. De asemenea, nu pot fi emise ordonanțe militare, iar cele care sunt acum in vigoare expira odata cu starea de urgența.

- STARE DE ALERTA. Guvernul și Președintele analizeaza ipoteza declararii starii de alerta dupa data de 15 mai, cand expira starea de urgența instituita prin decret de Klaus Iohannis. Este o masura necesara pentru a putea fi menținute, legal, unele dintre restricțiile impuse pentru limitarea raspandirii…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban au anunțat, de mai multe ori, in ultimele zile, ca incepand cu data de 15 mai 2020 va fi ridicata starea de urgența. Conform unor surse guvernamentale, dupa data de 15 mai 2020 starea de urgența va fi inlocuita de starea de alerta, pentru a se putea…