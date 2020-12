Stiri pe aceeasi tema

- Sute de romani – turisti din cel putin 5 autocare si soferi de TIR – sunt blocati in trafic intre Marea Britanie si Franta, la traversarea Canalului Manecii, in urma interdictiilor de circulatie impuse de autoritatile din Franta, se mentioneaza intr-un comunicat remis luni de asociatia civica „Voluntari…

- Italia a inregistrat peste 40.000 de noi cazuri de Covid in 24 de ore și a devenit țara din Europa cu cele mai multe cazuri intr-o zi. Autoritațile italiene au raportat ca 40.902 de persoane au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore. Cel mai mare numar de la inceputul pandemiei…

- Peste 300.000 de oameni au murit din cauza COVID-19 in Europa, iar autoritațile se tem ca decesele și infecțiile vor continua sa creasca pe masura ce regiunea va intra in iarna, in ciuda speranțelor unui nou vaccin, noteaza Reuters.Avand doar 10% din populația lumii, Europa reprezinta aproape un sfert…

- Autoritatile spaniole au anuntat, joi seara, cel mai mare numar de decese asociate Covid-19 din al doilea val al epidemiei, scrie news.ro . Cu 368 de decese inregistrate in ultimele 24 de ore, bilantul a ajuns la 38.486, potrivit TVE. Pentru acelasi interval de timp au fost raportate 21.908 cazuri de…

- Romania are a doua cea mai mare rata a mortalitatii COVID-19 din Europa, devansand Spania, Italia, Franta si Marea Britanie, tari in care s-au inregistrat foarte multi morti. Motivele sunt complexe, realitatea e una singura: riscul unui deces este mai ridicat in Romania decat in alte tari.

- Tot mai multe tari europene impun in aceste zile noi restrictii de circulatie ori masuri de carantina, in speranta de a opri propagarea celui de-al doilea val al pandemiei de COVID-19: interdictiile de socializare din Marea Britanie, restrictiile de circulatie din Franta, inchiderea scolilor din Polonia…