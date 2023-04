Asociație de procurori: pragul lui Predoiu de 9.000 lei, liber la furat pentru funcționarii publici Asociația procurorilor „Inițiativa pentru Justiție” protesteaza fața de demersurile politicienilor de a incuraja un fenomen infracțional deosebit de periculos prin modificarea articolului din Codul penal ce reglementeaza abuzul in serviciu, in sensul instituirii unui prag valoric ridicat pentru prejudiciu, precum și a altor condiții suplimentare. Intr-un comunicat de presa transmis luni, asociația de procurori atrage […] The post Asociație de procurori: pragul lui Predoiu de 9.000 lei, liber la furat pentru funcționarii publici appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

