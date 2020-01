Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Național al Elevilor solicita ministrului Educației și Cercetarii retragerea proiectului de ordin privind structura anului școlar 2020-2021, potrivit caruia cursurile in noul an școlar vor incepe in 14 septembrie 2020, iar vacanța de iarna nu va mai fi asimilata cu vacanța intersemestriala.…

- Consiliul National al Elevilor (CNE) solicita retragerea proiectului de Ordin de ministru privind structura anului scolar 2020-2021, aratand ca cele doua vacante fractionate ii bulverseaza pe copii. Elevii au mai spus ca atentia ministerului ar trebui sa se concentreze pe problemele reale din sistem,…

- Consiliul National al Elevilor solicita doamnei Ministru al Educatiei si Cercetarii Monica-Cristina Anisie retragerea proiectului de Ordin privind structura anului scolar 2020-2021, potrivit caruia cursurile in noul an scolar vor incepe in 14 septembrie 2020, iar vacanta de iarna nu va mai fi asimilata…

- Consiliul Elevilor solicita ministrului Educației retragerea proiectului de Ordin privind structura anului școlar 2020-2021, potrivit caruia cursurile vor incepe in 14 septembrie 2020, iar vacanța de iarna nu va mai fi asimilata cu vacanța intersemestriala, fapt ce va duce la un „real dezechilibru”,…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii a lansat astazi, 6 ianuarie 2020, in dezbatere publica proiectul de ordin de ministru privind structura anului scolar pentru 2020 2021.Anul scolar se structureaza pe doua semestre, 34 de saptamani, dupa cum urmeaza: Semestrul I 17 saptamani de cursuri 14 septembrie…

- Numarul elevilor din ciclul primar care au abandonat scoala in anul scolar trecut s-a triplat fata de anul scolar 2017-2018. Astfel, de la 28 de elevi din clasele I-IV care au abandonat scoala in anul 2017-2018, s-a ajuns la 82 de elevi in anul scolar trecut. O crestere semnificativa a elevilor aflati…

- Doua anchete, una demarata la nivelul unitații de invațamant, și una efectuata de polițiști o vizeaza pe femeia care a fost prinsa cand pleca acasa cu sacoșa plina de alimente. Cel care a dat in vileag totul este paznicul școlii. O angajata la cantina Colegiului “Mihai Eminescu” din Bacau risca sa i…

- Valeriu, gardianul pentru care elevii de la Carabella au organizat anul trecut proteste in incinta unitații de invațamant, a ramas Post-ul Surpriza din partea elevilor pentru cel mai iubit gardian de școala din Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .