Stiri pe aceeasi tema

- Blocul National Sindical (BNS) cere Coalitiei de guvernare sa ia urgent o decizie privind cresterea salariului minim pe economie, in conditiile in care sunt aproximativ 1,2 milioane de romani care traiesc de la o luna la alta cu un salariu brut de 2.550 de lei, potrivit unui comunicat remis miercuri…

- Coaliția cere ragaz o saptamana sa rezolve divergențele privind procentul de creștere a pensiilor sau eliminarea pensiilor speciale. Reglementarea pieței energiei completeaza lista problemelor care au invrajbit PSD și PNL in ultima luna.

- Preșdintele PSD Marcel Ciolacu a amenința cu ieșirea de la guvernare daca i se vor cere inlocuiri „pe nedrept”. „Sa nu ma enerveze sa imi aduc aminte toate cifrele din pandemie”, declara Ciolacu. El spune ca nu ar vrea sa regrete ca a cerut votul pentru i

- Preșdintele PSD Marcel Ciolacu a amenința cu ieșirea de la guvernare daca i se vor cere inlocuiri „pe nedrept”. „Sa nu ma enerveze sa imi aduc aminte toate cifrele din pandemie”, amenința Ciolacu. El spune ca nu ar vrea sa regrete ca a cerut votul pentru intrarea social-democrailor la guvernare.…

- Atena da un raspuns puternic in fața acțiunilor provocatoare ale Turciei care ”intinde coarda” in relațiile dintre cele doua țari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Țigarile, in valoare de 2100 de lei, au fost confiscate, iar Ștefan Chirilov a fost sancționat contravențional cu 7000 de lei. De asemenea, el a primit interdicție de calatorie in Romania pentru o perioada de 5 ani.„Rosian Vasiloi a ridicat tarifele ilegale de colectare a mijloacelor financiare de la…

- Explozia de pe podul din Crimeea este un atac terorist care vizeaza distrugerea infrastructurii civile critice a Federației Ruse. „Autorii, autorii și clienții subminarii podului Crimeea sunt serviciile speciale ale Ucrainei”. el a adaugat. Dupa noua luni de ucidere și, in multe cazuri, torturarea civililor;…

- TVR continua sa fie martor al istoriei. Astazi, Regina Elisabeta a II-a este condusa pe ultimul drum. Sute de șefi de stat se afla la Londra, orașul care devine pentru o zi capitala unei lumi intregi.