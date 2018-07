Asociatia Verde Urban acuza Primaria de subiectivism. Proprietarii de terenuri neingrijite de pe bulevardul Lapusneanu nu sunt amendati!

Stiri pe aceeasi tema

- 50.000 de semnaturi s au adunat la nivel national in ultimele sase zile. Si in Constanta, weekendul a fost plin de evenimente, ocazie cu care cateva mii de tineri si nu numai, din toate zonele tarii, au semnat initiativa "Fara penali in functii publiceldquo;. Strangerea de semnaturi continua la cortul…

- O femeie de 90 de ani a fost ranita astazi intr un accident pe strada Soveja din Constanta. Potrivit IPJ Constanta, La data de 20 iulie a.c., ora 11.45, un barbat, de 58 de ani, a condus autoturismul marca Peugeot pe strada Soveja din Constanta, banda nr. 1, dinspre bulevardul Al. Lapusneanu catre bulevardul…

- Polițiștii locali i-au luat in vizor pe comercianții ambulanți care ii agaseaza pe turisti, pe plaja, cu produse de o calitate indoielnica, informeaza Primaria Constanța. In numai opt ore, pe plaja din Mamaia au fost aplicate aproape 50 de amenzi in valoare de 40.000 de lei.

- AJUNGE CU VRAJEALA, COJOCARU!… Ultimele declaratii ale directorului-marioneta din fruntea Comcereal, Valeriu Cojocaru, i-au iritat la maxim pe taranii vasluieni. Dupa trei ani de umilinte, in care saracii oameni au batut la portile Comcereal in zadar, fara a primi vreun leu, iata ca moldoveanul Cojocaru…

- DREPTATE… Decizie istorica, seara trecuta, la Tribunalul Vaslui, in razboiul declansat de catre moldovenii de la Trans Oil impotriva noilor actionari de la Racova. Actionarii reali ai Racova SA, dupa ce au anuntat ca vor sa repare toate pagubele produse de moldovenii de la Trans Oil si sa achite oamenilor…

- Primaria Constanta, prin SC Confort Urban SRL, a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul de prezentare a proiectului "Sistematizarea circulatiei rutiere si reparatii pe bulevardul Aurel Vlaicu, sectorul strada Alba Iulia bulevardul Tomisldquo;, in vederea obtinerii acordului de…

- In urma cu o saptamana, Primaria Constanta a procedat la transplantarea a 16 platani din cei 95 situati pe Valea Portului din municipiu, pe bulevardul Aurel Vlaicu, in contextul lucrarilor de reamenajare si modernizare din zona Termele Romane Poarta 1. Motivul a avut la baza faptul ca trebuie limitate…

- Proprietarii de terenuri agricole amplasate dupa traseul Rabnița-Tiraspol vor beneficia de plați directe din partea statului pentru anii 2017-2018. Potrivit unui proiect de hotarare de Guvern, elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului, in acest sens se propune spre alocare…