Stiri pe aceeasi tema

- Clubul german Borussia Dortmund se asteapta la o pierdere importanta pentru anul financiar 2019/2020 dupa ce a inregistrat o scadere masiva a profitului pentru primele noua luni, scrie dpa, potrivit Agerpres.Anuntul a fost facut de directorul executiv Hans-Joachim Watzke si consiliul de administratie.…

- Specialiștii susțin ca decizia CEDO in favoarea Laurei Codruța Kovesi este bazata chiar pe o ipoteza avansata de fosta șefa a DNA. Laura Codruța Kovesi a reclamat la CEDO ca i s-a refuzat accesul la o instanta pentru a-si apara drepturile in legatura cu demiterea din functia de procuror-sef al DNA.…

- Informație bomba facuta publica de Libertatea. Firma Ducos Trading SRL, care vandut catre Unifarm peste 1.2 milioane de maști de coronavirus, fara licitație, are legaturi cu șeful Instititului Matei Balș, Adrian Streinu- Cercel. Maștile aduse din China și vandute fara licitație s-au dovedit a fi…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, anunța ca rezultatele tratamentului cu plasma la bolnavii de coronavirus ar putea avea rezultate care se lasa așteptate. Asta pentru ca medicii lucreaza pe bajbaite, neavand teste care sa masoare nivelul anticorpilor din organism…

- Haosul din spitalele din Romania scapa de sub control. Șeful Secției ATI de la Spitalul Județean Mureș, Lucian Baila, susține ca 35 de cadre medicale de la unitatea sanitara unde lucreaza au fost diagnosticate cu COVID-19. El reclama ca Spitalul Județean Targu Mureș nu a acceptat sa trateze niciunul…

- Fostul judecator CCR Petre Lazaroiu avertizeaza ca toți polițiștii care mai aplica amenzi pe baza ordonanțelor militare se fac vinovați de abuz in serviciu, in condițiile in care amenzile au fost declarate ca fiind neconstituționale.Citește și: PROTEST Presa din Timișoara, scrisoare DESCHISA…

- Deși Romania mai are doar cateva zile pana la ieșirea oficiala din stare de urgența, romanii sunt departe de a scapa de coronavirus. Cel puțin la nivel mediatic, unde informarile asidue vor continua. Campania de informare publica a Guvernului pe tema epidemiei de coronavirus se va desfasura pe o…

- Presa din Timișoara protesteaza, din nou, impotriva primarului Nicolae Robu, dupa ce acesta a jignit, din nou, incalificabil, jurnaliștii care nu ii ridica osanale. In ultimii ani, Robu a ajuns sa fie deranjat de orice intrebare pertinenta care se leaga de nerealizari de-ale sale. Profitand de faptul…