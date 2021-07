Stiri pe aceeasi tema

- Fundația Comunitara Țara Fagarașului (FCTF) aduce Green Deal-ul, tema ediției 2021 a Nopții Cercetatorilor, in comunitatea fagarașana. Pactul Verde European (Green Deal) este un plan ambițios care aduce știința, cercetarea și inovarea in mijlocul eforturilor de reducere a amprentei de carbon a Statelor…

- Un eveniment inedit va avea loc sambata, la Giarmata. Comunitatea locala vrea sa ajute financiar operatia unui baietel facand sport si miscare. Prima editie „Giarmata in Mișcare” este dedicata lui Cristian, un baietel de 8 ani, diagnostic cu o boala rara. Locuitorii comunei Giarmata s-au unit pentru…

- Asociația European Events and Festivals, impreuna cu partenerii sai, invita brașovenii la deschiderea oficiala a primei ediții a Targului de Cicloturism, care va avea loc la Brașov, pe Aleea de Sub Tampa (Aleea Tiberiu Brediceanu – intre str. Suișul Castelului și Bastionul Funarilor), in data de 2 iulie…

- Institutul Francez din Timișoara va provoaca, pe 25 iunie, la o noapte de reflecție dupa aceasta perioada dezechilibranta prin care am trecut cu toții. Noaptea Filosofiei – un eveniment de amploare...

- PRIAevents și AFIR va invita sa luați parte la Gala Fermierilor Romani, eveniment național, de importanța pentru fermierii romani in 27 mai 2021 PRIAevents și AFIR va invita sa luați parte la Gala Fermierilor Romani, eveniment național, ce va avea loc online și on-site la București in 27 mai 2021 la…

- Institutul Cultural Roman din Londra a organizat duminica un eveniment online in memoria Regelui Mihai. Prelegere De la ora 18:00, Andrew Popper, Șeful Casei Regale a Romaniei, a sustinut o prelegere despre momentele cele mai importante din viața Regelui subliniind reziliența, demnitatea…

- O lectie de istorie, presarata cu momente artistice, a fost organizata de Primaria Buzau, la comemorarea a 96 de ani de la moartea marelui om politic Alexandru Marghiloman. La eveniment a participat si IrinaVladuca-Marghiloman, stranepoata omului politic.

- Maratonul de vaccinare organizat de Directia de Sanatate Publica, impreuna cu Primaria Brasov a inceput cu etapa destinata iubitorilor de cultura. Sub sloganul „Liber la cultura”, campania „Liber la vaccinare, liber la viata” a pus la dispozitia brasovenilor 500 de doze de vaccin Pfizer BioNTech,…