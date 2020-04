Asociația “Ține de Noi” este în căutare permanentă de stagiari Asociația “Ține de Noi” este in cautare permanenta de stagiari (poziții neremunerate de internship) pentru cei care doresc o cariera in administrația publica, in policy making, organizații non-guvernamentale, consultanța etc. Stagiarii se vor putea implica in toate proiectele existente ale asociației, iar munca poate fi adaptata intr-o oarecare masura aptitudinilor pe care stagiarul dorește sa și le dezvolte. Bineințeles, in aceasta perioada toata activitatea se desfașoara in siguranța, de acasa. De asemenea, stagiarii vor putea participa gratuit la toate trainingurile asociației și vor avea prioritate… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

