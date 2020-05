Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu iunie 2020, platforma de streaming a festivalului de film din Cluj-Napoca, TIFF Unlimited, se va lansa pe piața internaționala. Lansat in urma cu un an, serviciul online pentru filme va putea fi accesat de luna viitoare și din afara Romaniei.Platforma de video on demand (VoD) TIFF Unlimited,…

- Google lanseaza un site cu instrumente și consultanța gratuite pentru intreprinderile mici și mijlocii, sub numele „Google pentru IMM-uri” și disponibil la adresa: www.events.withgoogle.com/google-pentru-imm-uri. Noua platforma, ce are și suportul Consiliului Național al IMM-urilor, iși dorește sa…

- Magazinul online Elefant.ro lanseaza soluția Elefant Marketplace, un instrument prin care atât micile firme cu profil comercial, cât și retailerii mai mari, se pot alatura ca parteneri pentru a vinde online și pentru a avea acces la serviciile de logistica ale elefant.ro.Citeste continuarea…

- Consiliul Județean Cluj lanseaza magazinprodusdecluj.ro, o platforma on-line destinata comercializarii preparatelor alimentare tradiționale. Platforma este organizata și gestionata de catre Asociația... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Guvernul a lansat, joi, datelazi.ro , o noua platforma online despre evoluția coronavirusului in țara, dar și despre cum trebuie sa-l combatem. Datelazi.ro este parte a proiectului stirioficiale.ro , informeaza Grupul de Comunicare Strategica.Site-ul prezinta infografii actualizate periodic pe baza…

- Asociația „Radauțiul civic" vine in sprijinul economiei locale din Radauți, direct afectata de pandemia COVID-19, și lanseaza o platforma online care ii va ajuta pe angajatorii și angajați, deopotriva. Vizați sunt cei care dețin hoteluri, cafenele, restaurante, localuri care au ...

- Primaria Turda, cu sprijin din partea Companiei de Apa Arieș și in parteneriat cu organizația non-guvernamentala AMoS ED, lanseaza platforma locala online COVID-19 - Știri Oficiale Turda... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In plina ascensiune a epidemiei cu coromavirus, primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca elevii bucureșteni vor avea acces la o platforma online, unde pot acumula cunoștințe din 10 domenii...