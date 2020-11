Asociația Teatrelor cere să nu fie lăsate fără ajutor financiar spațiile culturale independente Masurile financiare propuse de Guvern pentru sectorul culturii sunt considerate oportune de Asociația Teatrelor Independente, dar fiind ca sectorul cultural are nevoie de ajutor pentru a trece peste aceasta criza. Asociatia precizeaza ca asteapta dezbaterea publica a schemei de ajutor de stat pentru cultura independenta. „Pentru prima data in 30 de ani, spatiile culturale independente incep sa primeasca atentie din partea autoritatilor, fiind incluse in schema de ajutor de stat elaborata de Guvern, care sprijina zona cultural-creativa. In acest sens, Asociatia Teatrelor Independente comunica faptul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Teatrelor Independente anunta, intr-un comunicat, ca asteapta organizarea dezbaterii publice privind schema de ajutor dedicata artistilor, dupa ce Guvernul a transmis ca va ajuta sectorul cultural independent, sustinand ca "unele entitati nu sunt eligibile pentru aceste finantari", anunța…

- Secțiile de Terapie Intensiva din țara vor fi modernizate, accentul punandu-se in primul rand pe schimbarea instalațiilor electrice și a celor de alimentare cu gaz medical, astfel incat sa fie redimensionate nevoilor actuale. Bugetul estimat in prima etapa este de 50 de milioane de euro. Vicepremierul…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri seara, memorandumul privind schema de stat pentru sustinerea sectorului cultural prin acordarea de granturi, cu un plafon de 100 de milioane de euro. “Astazi a fost aprobat memorandumul pentru aprobarea unei scheme de ajutor de stat pentru sustinerea…

- Viceprim-ministrul Raluca Turcan a anuntat ca, in cadrul sedintei de Guvern de miercuri, va fi prezentat un memorandum privind o schema de ajutor de stat pentru industria culturala, cu un buget initial estimat de 100 de milioane de euro. "Memorandumul cu privire la schema de ajutor de stat pentru industria…

- Guvernul a adoptat un memorandum privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor suferite de companiile din domeniul HoReCa, industria ospitalitatii si agentiilor de turism, in cuantum de 20% din volumul cifrei de afaceri al veniturilor inregistrate in 2020 fata de…

- Toate masurile luate de catre actuala guvernare s-au dovedit ineficiente pentru țara și cetațeni La implinirea unui an de cand peneliștii s-au așezat la butoane, bilanțul Guvernarii PNL este trist. Toate masurile luate in ultimul an s-au dovedit ineficiente și rezultatele se vad. Țara este ruinata dupa…

- Guvernul italian a stabilit un nou pachet de ajutorare a economiei pentru 2021. Pachetul de stimulare va fi prins in bugetul pentru anul viitor, a decis Guvernul dupa o ședința ținuta peste noapte, scrie Reuters. Coaliția de guvernamant a convenit asupra unei versiuni preliminare a pachetului de stimulare,…

- Cursurile ar trebui sa se reia in școli incepand cu 14 septembrie, insa, deși mai sunt doar doua saptamani pana la acest moment, inca exista numeroase necunoscute legate de produrile care vor trebui urmate pentru prevenirea raspandirea coronavirusului. In aceste condiții, numeroși profesori, dar…